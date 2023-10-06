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«Примите это». Гвардиола дал совет «Ливерпулю» после скандала с Диасом и VAR

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В матче против «Тоттенхэма» у «Ливерпуля» украли гол: между VAR и судьей в поле возникло недопонимание из-за чего у Луиса Диаса зафиксировали офсайд, которого не было. Кроме этого были допущены другие ошибки, повлиявшие на ход матча.

Главного тренера «Сити» Пепа Гвардиолу попросили прокомментировать дискуссию вокруг судей и применения VAR.

«Я сказал перед игрой в Лиге чемпионов, что все кончено. Это была ошибка, примите ее. Это всегда сложно, люди могут ошибаться, но машины должны исправлять это − VAR существует для того, чтобы уменьшить количество таких ошибок.

Все люди совершают ошибки, мы тоже. В конце концов, машины были введены для людей. Надеюсь, что на этом все закончится, мы станем лучше и будет совершенствоваться. АПЛ или люди из VAR улучшат работу, чтобы избежать повторения. Все мы станем лучшем и будем показывать честную игру. VAR был введен для того, чтобы сделать нашу игру более правильной, надеюсь, в будущем она станет лучше».

2 комментария

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Valeriy Komarow
В РФПЛ тоже чересчур уж было много случаев когда судьи на вар ошибались, после были признания ошибок, извинения и отстранения, но как говорил один израильский царь: -- все проходит, и это когда то тоже пройдет...через несколько туров это подзабудется, ну до нового судейского скандала во всяком случае точно.)
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