LFC 2020
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📸🎥 Братья Мак Аллистеры встретились на матче Лиги Европы. А фанаты разглядели фото на заставке телефона Алексиса

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы на «Энфилд» приехал «Юнион».

В составе бельгийских гостей в Ливерпуль прибыл Кевин Мак Аллистер – старший брат Алексиса Мак Аллистера. Про реакцию братьев на грядущую встречу мы уже рассказывали.

Наконец, день Х настал. Кевин и Алексис встретились еще до стартового свистка в подтрибунке. Затем младший показал старшему домашнюю арену своей команде.

Разумеется, как порядочные аргентинцы браться распили калабас мате.

А особенно внимательные поклонники «Ливерпуля» разглядели заставку на телефоне Алексиса. Футболист установил на обои смартфона собственное фото с трофеем чемпионата мира.

Алексис – человек постоянный. Это фото стояло на заставке его телефона еще с первых дней в «Ливерпуле». В свое время из-за этого над аргентинцем подтрунивал Ван Дейк.

Мак Аллистер-старший появился в стартовом составе «Юниона», а Мак Аллистер-младший вышел на поле в самом начале второй половины встречи. Кстати, за матчем с трибун наблюдает семья игроков.

Спасибо футболу за такие переплетения.

3 комментария

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soda overdose
Интересно, за кого батя больше топит)
+2
0
+2
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Александр Опёнышев
Ждем шутки про один дома
+1
0
+1
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Make Mrmaikl Unblock Again
Ответ Александр Опёнышев
Ждем шутки про один дома
А есть третий брат?
0
0
0
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