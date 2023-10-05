📸🎥 Братья Мак Аллистеры встретились на матче Лиги Европы. А фанаты разглядели фото на заставке телефона Алексиса

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы на «Энфилд» приехал «Юнион».

В составе бельгийских гостей в Ливерпуль прибыл Кевин Мак Аллистер – старший брат Алексиса Мак Аллистера. Про реакцию братьев на грядущую встречу мы уже рассказывали.

Наконец, день Х настал. Кевин и Алексис встретились еще до стартового свистка в подтрибунке. Затем младший показал старшему домашнюю арену своей команде.

Разумеется, как порядочные аргентинцы браться распили калабас мате.

А особенно внимательные поклонники «Ливерпуля» разглядели заставку на телефоне Алексиса. Футболист установил на обои смартфона собственное фото с трофеем чемпионата мира.

Алексис – человек постоянный. Это фото стояло на заставке его телефона еще с первых дней в «Ливерпуле». В свое время из-за этого над аргентинцем подтрунивал Ван Дейк.

Мак Аллистер-старший появился в стартовом составе «Юниона», а Мак Аллистер-младший вышел на поле в самом начале второй половины встречи. Кстати, за матчем с трибун наблюдает семья игроков.

Спасибо футболу за такие переплетения.