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🎥 «Кубок мира ты взял в матче против меня!» Конате и Мак Аллистер забавно обсудили рейтинг Алексиса в EA SPORTS

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Разработчики новый EA SPORTS FC 24 прислали футболистам «Ливерпуля» подарочные карточки с рейтингами игроков.

Жота и Конате мужественно взяли на себя задачу раздать подарки своим одноклубникам. Разумеется, за футболистами внимательно следила камера пресс-службы «красных».

В какой-то момент очередь дошла до Мак Аллистера. Алексис был расстроен тем, что разработчики оценили его в 82 бала. Конате поддержал одноклубника: «Когда ты побеждаешь на чемпионате мира, твой рейтинг должен быть минимум 85».

Француз выдержал мхатовскую паузу, а затем выдал: «А вообще мне плевать, ведь Кубок мира ты взял в матче против меня!»

После брошенной фразы, Ибраима драматично швырнул аргентинцу крышку от подарка и поспешил к Гравенберху. Алексис иронично извинился перед одноклубником.

Сдается, лет через 10 Конате может заменить Майку Ричардса на спортивном ТВ.

2 комментария

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Рита Ктинидина
Кстати, смотрела видео с канала Ливерпуль - Трент отлично подружился с Собо) два будущих капитана
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Рита Ктинидина
Конате вообще там самый весёлый и добрый - душа команды.
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