Независимая судейская панель АПЛ считает, что Жота не заслуживал красной карточки. Апелляцию «Ливерпуля» уже отклонили

Игрок пропустит три игры.

По данным ESPN, независимая комиссия по ключевым инцидентам АПЛ постановила, что Диогу Жота не должен был быть удален с поля во время спорного поражения «Ливерпуля» от «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:1.

Жота получил красную карточку после того, как за минуту дважды нарушил правила на защитнике «шпор» Дестини Удоджи.

ESPN ознакомился с оценками судейской коллегии за седьмую неделю, в которых говорится, что второй удар Удоджи на 69-й минуте не заслуживал желтой карточки со стороны арбитра Саймона Хупера.

В отчете говорится, что «большинство посчитало решение неправильным, так как оно не соответствовало порогу для получения желтой карточки», голосование пяти членов было в пользу «Ливерпуля» − трое против двух.

В состав комиссии входят пять человек, в том числе три бывших игрока и тренера, а также по одному представителю от АПЛ и PGMOL.

Интересно, что из сторонних наблюдателей мало кто сомневался в правильности второго предупреждения Жоты, после которого «красные» остались вдевятером. Более заслуживающим пересмотра показалась первая карточка, когда Удоджи зацепил колено португальского игрока задней ногой. Однако коллегия не выносит решения по первой желтой карточке, если игрок удален за два нарушения.

По мнению экспертов, это был худший уикенд для арбитров в этом сезоне: четыре пропущенных вмешательства VAR − больше, чем за весь остальной сезон вместе взятый.