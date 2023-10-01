«Не думаю, что Юрген будет слишком сильно жаловаться». Джеймс Мэддисон уверен, что «Ливерпуль» заслужил обе дисквалификации в матче с «Тоттенхэмом»

Так ли это?

В субботу «Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:1, но результат этой встречи мог бы быть абсолютно другим, если бы не два удаления в составе мерсисайдцев и несправедливо отмененный гол Луиса Диаса.

После финального свистка полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон решил высказаться на счет работы судейского состава во время завершившейся встречи, заодно уколов главного тренера соперников Юргена Клоппа. Во время флэш-интервью новичок лондонцев заявил:

«У Жоты определенно была [красная карточка], — сказал Мэддисон, умалчивая тот факт, что первое предупреждение Диогу было показано из-за того, что Дестини Удоджи споткнулся без какого-либо контакта. — Тот случай с Кертисом Джонсом, который был показан на большом экране, я думаю, тоже заслужил красную. Я не думаю, что Юрген тоже будет слишком сильно жаловаться на это».

Однако игрок «Тоттенхэма» оказался неправ. По окончанию встречи Клопп резко заявил, что обе дисквалификации были незаслуженными.

«Что касается красной Кертиса, то, вероятно, все присутствующие считают, что это очевидная красная. Я вижу это по-другому — просто потому, что играл в футбол, а большинство из вас, вероятно, нет. Удар по мячу с полной силой, нога прокатывается по мячу, а потом попадает в ногу. Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо [...]. Первый эпизод [с участием Диогу Жоты, за который он получил желтую] — это, понятно, не желтая. Повтор второго эпизода я не видел, но это не так важно, если первый момент – это не желтая. Тогда, возможно, и второй эпизод не тянет на желтую. И тогда мы бы продолжили играть вдесятером».

Если об удалении Джонса еще можно поспорить, то дисквалификация Жоты действительно выглядит удивительно. В первом эпизоде Удоджи упал в погоне за мячом без какогоо-либо прикосновения со стороны португальца.

Второй момент тоже вряд ли тянет на предупреждение, учитывая, что Жота чисто сыграл в мяч.

Учитывая, что в этой игре рефери на ВАР совершил ошибку, которую уже признал судейский комитет, вполне вероятно, «Ливерпуль» постарается оспорить дисквалификацию своих игроков. В этом сезоне мерсисайдцам уже удалось отменить решение, вынесенное в отношении Алексиса Мак Аллистера.