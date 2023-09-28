💣 «Бомба». Даже Клопп шокирован голом Собослаи в ворота «Лестера»

Доминик Собослаи провел великолепный матч на «Энфилде» в рамках Кубка лиги, принеся «Ливерпулю» победу, даже несмотря на то, что не попал в стартовый состав.

Забитый мяч оказался настолько хорош, что впечатлил даже Юргена Клоппа.

«Мне не нужно говорить ему, чтобы он бил. Доминик знает это лучше меня, у него высокий уровень мастерства. Вы сами видели этот гол. Просто бомба.

В играх Премьер-лиги все пытаются закрыть его, поэтому он еще не все показал. Но если он пройдет их, то получит хороший шанс, чтобы снова забить супергол. Нет защитника, способного его удержать.

Поэтому очень важно, чтобы после перехвата у нас был первый пас вперед или, по крайней мере, перспективная идея. Это очень помогло», - признался Клопп.