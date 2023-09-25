LFC 2020
Блог

Почти на уровне Салаха. Голевой показатель Нуньеса в «Ливерпуле» доказывает, как он хорош

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Луис Суарес Луис Суарес
Мохамед Салах Мохамед Салах
Дэниэл Старридж Дэниэл Старридж
Футбол Футбол

Набирает форму и показывает важность.

сКак подсчитал британский The Telegraph, с момента перехода из «Бенфики» летом 2022 года, Дарвин Нуньес забивает в среднем каждую 141 минуту. Результативное действие уругваец совершает и того чаще − каждые 107 минут.

Для сравнения у Мохамеда Салаха этот показатель равняется 134 минутам. У бывших форвардов «Ливерпуля» он такой: Фернандо Торрес − 135, Луис Суарес − 138, а Даниэль Старридж − 140.

Юрген Клопп заметил, что в последнее время Нуньес совершил прорыв и набрал форму получше.

«За последние несколько недель он сделал огромные шаги. Он представляет угрозу. Вы все видели гол («Вест Хэму»), наверное, это было неплохо, верно? Он всегда был доступен. Для нас очень важно, чтобы у нас был игрок с мячом, который получал мяч, принимал его на грудь и играл дальше. Работа в обороне, которую он выполняет, это, наверное, главное отличие. Он всегда хотел это делать, но это было менее скоординировано. Теперь все выглядит гораздо лучше».

В прошлом сезоне АПЛ Дарвин Нуньес в 29 матчах забил 9 голов. В этом году его статистика такова − 6 игр и 3 мяча, однако пока Клопп не делает уругвайца игроком старта.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдвард Газарян
нужно прокачивать хладнокровие и спокойно колотить, помню Левандовски тоже много запарывал 100% моменты в Боруссии, но Клопп продолжал с ним работать и доверять, надеюсь, Дарвин пойдет по той же дороге
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Эдвард Газарян
нужно прокачивать хладнокровие и спокойно колотить, помню Левандовски тоже много запарывал 100% моменты в Боруссии, но Клопп продолжал с ним работать и доверять, надеюсь, Дарвин пойдет по той же дороге
Стиль игры разный, это очень важный аспект , в первую очередь. Так… конечно вы все правильно написали . Будет пахарем , превзойдёт Холланда ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий