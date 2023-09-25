Набирает форму и показывает важность.

сКак подсчитал британский The Telegraph, с момента перехода из «Бенфики» летом 2022 года, Дарвин Нуньес забивает в среднем каждую 141 минуту. Результативное действие уругваец совершает и того чаще − каждые 107 минут.

Для сравнения у Мохамеда Салаха этот показатель равняется 134 минутам. У бывших форвардов «Ливерпуля» он такой: Фернандо Торрес − 135, Луис Суарес − 138, а Даниэль Старридж − 140.

Юрген Клопп заметил, что в последнее время Нуньес совершил прорыв и набрал форму получше.

«За последние несколько недель он сделал огромные шаги. Он представляет угрозу. Вы все видели гол («Вест Хэму»), наверное, это было неплохо, верно? Он всегда был доступен. Для нас очень важно, чтобы у нас был игрок с мячом, который получал мяч, принимал его на грудь и играл дальше. Работа в обороне, которую он выполняет, это, наверное, главное отличие. Он всегда хотел это делать, но это было менее скоординировано. Теперь все выглядит гораздо лучше».

В прошлом сезоне АПЛ Дарвин Нуньес в 29 матчах забил 9 голов. В этом году его статистика такова − 6 игр и 3 мяча, однако пока Клопп не делает уругвайца игроком старта.