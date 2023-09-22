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По старой памяти. Мане решил отпраздновать с Фирмино гол «Аль-Насра» в ворота команды Бобби

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Реакция бразильца говорит сама за себя.

Садьо Мане и Роберто Фирмино, экс-партнеры по «Ливерпулю», теперь вместе выступают в чемпионате Саудовской Аравии. В пятницу они вновь оказались на одном поле, на этот раз по разные стороны баррикад, но это не помешало сенегальцу отпраздновать гол со старым товарищем.

Команда Мане, «Аль-Наср», встретилась с «Аль-Ахли» Фирмино, и эр-риядский клуб выиграл со счетом 4:3 благодаря голам Криштиану Роналду и Талиски.

После одного из голов своей команды Мане по старой памяти решил отпраздновать с Бобби. Он запрыгнул на Фирмино сзади, пока его товарищи поздравляли друг друга. Бразилец, судя по его реакции, не оценил такой жест от экс-партнера: он обернулся, чтобы посмотреть, кто это, и направился в другую сторону.

До переезда в Саудовскую Аравию Мане и Фирмино были ключевыми игроками в команде Юргена Клоппа. Вместе они завоевали немало трофеев, включая Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира по футболу и Суперкубок Англии.

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