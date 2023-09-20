А вы бы этого хотели?

Контракт Жоэля Матипа истекает следующим летом, однако это не значит, что защитник покинет мерсисайдский клуб.

В новом интервью Sky Sports Germany 32-летний игрок признался, что чувствует себя очень комфортно в «Ливерпуле» и был бы рад там остаться до завершения карьеры.

«Конечно, «Шальке» был клубом моей молодости. Для меня, как для болельщика «Шальке», играть там было абсолютной честью. У меня была возможность делать это в течение длительного времени. Но нельзя просто взять и уйти из «Ливерпуля», где все на высшем уровне. Кроме того, я чувствую себя здесь невероятно комфортно и в личном плане. Я не желаю постоянно менять клубы, но каждый решает сам за себя. В любом случае, я считаю, что постоянство полезно.

Я нахожусь в том возрасте, когда уже не думаю так много о будущем. Я стараюсь взять максимум от каждого дня и не заглядывать слишком далеко вперед. Если в конце концов в моей жизни будут только эти два клуба, я буду абсолютно счастлив, но в футболе никогда не знаешь наверняка.

Мы все еще в начале сезона. Конечно, мы рады, что результаты хорошие. Качество, которое новые игроки привнесли в команду, впечатляет. Сейчас мы пытаемся работать вместе, чтобы гарантировать, что мы сможем добиться успеха в долгосрочной перспективе. В Премьер-лиге всегда все может измениться, поэтому нельзя делать никаких прогнозов. Но мы обладаем огромным качеством и отдаем все силы в каждой игре. Никогда не знаешь, каким будет конечный результат. Сейчас мы просто смотрим на себя и пытаемся выиграть каждую игру. Если это нам это будет удаваться часто, то сезон должен закончиться успешно».

Ранее ходили слухи, что «красные» не намерены предлагать Матипу новый контракт, но никто не знает, что случится за этот сезон.

Вы бы хотели сохранить Жоэля еще на пару лет?