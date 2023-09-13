LFC 2020
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Блогер из Redmen TV назвал худший трансфер «Ливерпуля» эпохи Клоппа. Сейчас этот игрок неплохо играет в Серии А

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Кто бы мог подумать?

В летнее трансферное окно «красные» избавились от ряда хавбеков, включая Джордана Хендерсона, Фабиньо и Алекса Окслейд-Чемберлена. Но самой долгожданной «потерей» был уход Артура Мело.

Прошлым летом бразилец оказался в АПЛ в аренде из «Ювентуса», казалось бы, дав Клоппу глубину состава. Однако по итогу в итогу 27-летний футболист провел всего один матч − 13-минутное камео во время матча против «Наполи».

Травма бедра потребовала хирургическое вмешательство, вывела его надолго из строя. Получилось, что за каждую минуту на поле «Ливерпуль» заплатил 342 857 фунтов.

Пол Мачин с YouTube-канала Redmen TV назвал Мело худшим приобретением Клоппа, сказав в интервью GiveMeSport, что «его нельзя назвать иначе».

Этим летом Мело вернулся в «Юве», а теперь играет в аренде в «Фиорентине». В это трудно поверить, но сейчас Артур провел 5 матчей подряд в старте. Флорентийцы идут восьмыми в Серии А с четырьмя очками в трех турах. Клуб также вышел в группу Лиги конференций.

В игре против «Лечче» бразилец отдал голевую передачу, а итальянские СМИ называют игрока «неприкасаемым».

Артур уверен в том, что он преодолел проблемы с травмами: «Я стал другим, лучше, чем раньше. Я многому научился и чувствую себя в хорошей форме как психологически, так и физически. В «Фиорентине» я хочу побеждать и учиться, а там посмотрим, что получится».

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