Как известно, летом клубы из Саудовской Аравии пытались подписать Салаха. «Аль-Иттихад» был готов предложить за египтянина более 200 миллионов фунтов.

Но Мо остался с «Ливерпулем».

Джон Олдридж считает, что «красным» пора попрощаться с одним из лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»:

«Не мне указывать клубу, как поступить с Салахом, но ведь отталкиваться нужно от его контракта. Следующим летом у него останется всего год по контракту. Клуб знает, что если Мо захочет уйти, будет глупо не продать его, а через год отпустить бесплатно».

Олдридж рассказал, как «красные» могли бы распорядиться средствами, полученными с трансфера Салаха:

«За Мо ведь можно выручить около 200 млн фунтов стерлингов. За эту сумму можно купить двух лучших игроков в мире на данный момент, на каждого уйдет по 100 млн. Это ведь логичнее, чем дать Мо отыграть еще сезон, а потом отпустить его бесплатно. Это деловой взгляд на ситуацию».

Олдридж еще в марте говорил о целесообразности трансфера Мохамеда. Тогда экс-игрок «красных» указывал на то, что египтянин потерял лидерские качества.

А как вам такая точка зрения? Согласны с тем, что «Ливерпулю» пора продать Салаха?