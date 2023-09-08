Юрген Клопп написал фантастическую главу в истории «Ливерпуля». С «красными» он взял Лигу чемпионов и одержал долгожданную победу в Премьер-лиге.

Но главным достижением в своей карьере Юрген считает не успехи с мерсисайдцами, а выход с «Майнцем» в высший дивизион чемпионата Германии.

«Карнавальщики» долгое время болтались во второй Бундеслиге, команда несколько раз могла опуститься еще ниже. Шансы на повышение у «Майнца» были, но пробиться в высший дивизион не получалось.

Пока родную команду не возглавил Клопп. В сезоне 2003/04 Юрген вывел «Майнц» в первую Бундеслигу – впервые в истории клуба.

После успехов с «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссией» немец все еще считает тот сезон «карнавальщиков» своим главным достижением:

«На моем счету больше проигранных финалов Лиги чемпионов, чем у большинства футболистов сыгранных финалов. Победить в этом турнире хотя бы один раз – это круто, масштабно и важно. И это ощущалось особенно.

Но история с «Майнцем» для меня очень ценна. В то время «Майнц» в Бундеслиге был никому не нужен. Мы были командой с игроками, которые получили второй шанс. В конце концов, мы сделали это [пробились в высший дивизион] после двух серьезных неудач. Условия были настолько плохими, что это был самый большой успех в моей карьере.

Никто по-настоящему не верил, что мы сможем это сделать. Но мы оставались упрямыми и добивались своего. Позже я завоевал более крупные титулы, но ведь тогда в моем распоряжении также были лучшие команды, лучшие условия и намного больше денег».

На днях Юрген заглянул в Майнц, где «карнавальщики» в товарищеском матче обыграли «Дуйсбург» со счетом 2:0. Фанаты устроили Клоппу теплый прием.

Кто знает, возможно, на закате своей тренерской карьеры немец вернется в «Майнц»?