Настоящая легенда клуба.

Сейчас Клопп известен как один из величайших тренеров «Ливерпуля», но этого бы никогда не произошло, если бы не «Майнц».

Юрген провел в немецком клубе ни много ни мало 18 лет: сначала как игрок, а после как тренер. Клопп отыграл за «Майнц» 340 матчей, забив в них 56 голов, при этом на разных этапах карьеры он был то в роли нападающего, то на позиции защитника. В 2001 году он подхватил команду после увольнения Экхарта Краутсуна, при этом он сам до сих пор числился игроком.

В итоге Юрген завершил карьеру, но сразу же стал тренером родной команды. Со временем он вывел «Майнц» из второго дивизиона в Бундеслигу, что случилось впервые в истории. Спустя 7 лет Клопп ушел в отставку, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию», но он никогда не забывал о месте, изменившем его жизнь.

Пока идет международный перерыв, главный тренер «красных» решил воспользоваться возможностью и приехал в гости к родной команде. И фанаты встретили его со всей любовью.

Клопп приехал на субботний товарищеский матч «Майнца» против «Дуйсбурга», и болельщики устроили для него мощный перформанс на трибунах.

Клоппа явно порадовал такой теплый прием.

«Майнц» обыграл «Дуйсбург» со счетом 2:0. Ну разве могли «карнавальщики» уступить, когда за их игрой с трибун наблюдала живая легенда клуба?

Здорово, что Юрген не забывает о своих корнях.