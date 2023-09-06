📹 Не забывает о корнях. Клопп приехал на матч «Майнца», а болельщики родной команды устроили Юргену красивый прием
Настоящая легенда клуба.
Сейчас Клопп известен как один из величайших тренеров «Ливерпуля», но этого бы никогда не произошло, если бы не «Майнц».
Юрген провел в немецком клубе ни много ни мало 18 лет: сначала как игрок, а после как тренер. Клопп отыграл за «Майнц» 340 матчей, забив в них 56 голов, при этом на разных этапах карьеры он был то в роли нападающего, то на позиции защитника. В 2001 году он подхватил команду после увольнения Экхарта Краутсуна, при этом он сам до сих пор числился игроком.
В итоге Юрген завершил карьеру, но сразу же стал тренером родной команды. Со временем он вывел «Майнц» из второго дивизиона в Бундеслигу, что случилось впервые в истории. Спустя 7 лет Клопп ушел в отставку, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию», но он никогда не забывал о месте, изменившем его жизнь.
Пока идет международный перерыв, главный тренер «красных» решил воспользоваться возможностью и приехал в гости к родной команде. И фанаты встретили его со всей любовью.
Клопп приехал на субботний товарищеский матч «Майнца» против «Дуйсбурга», и болельщики устроили для него мощный перформанс на трибунах.
Клоппа явно порадовал такой теплый прием.
«Майнц» обыграл «Дуйсбург» со счетом 2:0. Ну разве могли «карнавальщики» уступить, когда за их игрой с трибун наблюдала живая легенда клуба?
Здорово, что Юрген не забывает о своих корнях.
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