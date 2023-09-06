LFC 2020
Блог

«Это было очень забавно»: Фабрицио Романо вновь высказался о трансфере Эндо в «Ливерпуль»

Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Фабрицио Романо
Клубы Клубы
Ватару Эндо Ватару Эндо
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Летом Эндо перебрался из «Штутгарта» в «Ливерпуль». Этот трансфер сумел удивить самого Фабрицио Романо!

Инсайдер даже признавался, что переход японца стал для него главным сюрпризом летнего трансферного окна.

В очередном выпуске подкаста Нere we go Фабрицио рассказал, какие эмоции у него вызвал трансфер Ватару:

«Я бы хотел еще раз упомянуть переход Эндо в «Ливерпуль». Это было очень забавно! Знаете, после срыва трансфера Кайседо, мне хотелось сообщить какую-то хорошую новость об усилении полузащиты «Ливерпуля».

Я узнал о ситуации с Эндо и был по-настоящему удивлен. Говоря про Эндо, все отмечали, что это удивительный переход. Мне говорили, что «Ливерпуль» подпишет особенного игрока.

Он боец, суперпрофессиональный игрок, потрясающе ведет себя в раздевалке с точки зрения взаимоотношений с одноклубниками».

Пока у японца не было достаточно времени, чтобы как следует проявить себя в новой команде. За «красных» он провел на поле лишь 88 минут.

А как вы отреагировали на новость о переходе Ватару в «Ливерпуль»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий