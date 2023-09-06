Летом Эндо перебрался из «Штутгарта» в «Ливерпуль». Этот трансфер сумел удивить самого Фабрицио Романо!

Инсайдер даже признавался, что переход японца стал для него главным сюрпризом летнего трансферного окна.

В очередном выпуске подкаста Нere we go Фабрицио рассказал, какие эмоции у него вызвал трансфер Ватару:

«Я бы хотел еще раз упомянуть переход Эндо в «Ливерпуль». Это было очень забавно! Знаете, после срыва трансфера Кайседо, мне хотелось сообщить какую-то хорошую новость об усилении полузащиты «Ливерпуля».

Я узнал о ситуации с Эндо и был по-настоящему удивлен. Говоря про Эндо, все отмечали, что это удивительный переход. Мне говорили, что «Ливерпуль» подпишет особенного игрока.

Он боец, суперпрофессиональный игрок, потрясающе ведет себя в раздевалке с точки зрения взаимоотношений с одноклубниками».

Пока у японца не было достаточно времени, чтобы как следует проявить себя в новой команде. За «красных» он провел на поле лишь 88 минут.

А как вы отреагировали на новость о переходе Ватару в «Ливерпуль»?