Поучаствовали Клопп и Романо.

Последний месяц лета прошел под знаком трансферной саги, связанной с Мохамедом Салахом. Саудовский клуб «Аль-Иттихад» хотел забрать египтянина за 100 млн фунтов, но после нескольких отказов поднял ставки до 150 млн.

Все это время «Ливерпуль» заявлял, что не отпустит игрока, в том числе потому, что не успеет найти ему замену. В Англии окно закрылось 1 сентября, тогда как в Саудовской Аравии оно продлилось до 7 числа. Никаких шансов подписать форварда «красных» летом и в начале осени у «Аль-Иттихада» не было.

Конкуренты клуба Карима Бензема по саудовской лиге из «Аль-Иттифака» забавным образом представили новичка команды Демерэя Грэя. Игрок «Эвертона» понравился Стивену Джеррарду и теперь он будет играть с экс-игроком «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном и Джорджиньо Вейналдумом.

На видео в стиле 8bit нам показывают процесс выбора игрока. Клуб сразу определяется, что новичок будет из АПЛ. «Сити» и «Юнайтед» пролистываются, выбор пал на «Ливерпуль». Алиссон и Диас − мимо, может Салах? Без вариантов − всплывающее окно с Клоппом ярко дает понять, что Мо нельзя выдернуть из Мерсисайда.

«Аль-Иттифаку» приходится обратится к игроку «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, но оказывается, что он уже переходит в другую команду − его зарезервировал катарский «Аль-Духайль».

Вариантов не остается, листаем до «Эвертона», но экс-игроки «Ливерпуля» Вейналдум и Хендерсон выбор клуба как будто не одобряют. И вот, «Аль-Иттифак» показывает, что сперва Фабрицио Романо отправляет Грэя в «Аль-Шабаб», но в последний момент их опережают. За когда-то перспективного игрока команда Джеррарда заплатила «Эвертону» 10 млн.