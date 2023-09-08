Хаотичная летняя трансферная кампания не помешала «Ливерпулю» удачно начать сезон. Скептики ушли в подполье, но и не стоит лукавить – не все так идеально.

Даже в таком отлаженном механизме есть игроки, которые вызывают наибольшие сомнения. Причины тому есть.

Вирджил ван Дейк.

У капитана выдалось смешанное начало сезона. Голландцу пришлось особенно трудно в матче с «Челси», а потом и того хуже – удаление на 28-й минуте игры с «Ньюкаслом».

Ожидается, что в ближайших играх наступит момент, который сильно повлияет на первую часть сезона Вирджила – есть вероятность, что он сядет на лавку.

Коди Гакпо.

Коди Гакпо начал сезон в середине поля, пока не прибыл Ватару Эндо, что можно списать на причину неубедительной игры. Однако голландец выглядит сомнительно и в классической для себя роли.

Ситуация с Гакпо двоякая. С одной стороны, он способен «латать дуры» в составе команды. С другой – он недостаточно хорош на каждой позиции, а Дарвин Нуньес активно вытесняет Коди с любимой позиции.

Ватару Эндо.

К японцу минимум претензий по игре, но остальные футболисты были еще убедительнее.

Здесь скорее очевидны будущие проблемы с адаптацией, о которых упомянул даже Клопп.

«Эндо понятия не имеет, что мы на самом деле делаем», – заявил наставник после победы над «Ньюкаслом», которая стала дебютом для экс-полузащитника «Штутгарта».

Интересно, как Ватару отреагирует на конкуренцию с Райаном Гравенберхом.