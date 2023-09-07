«Ливерпуль» подписал четырех новых полузащитников этим летом, чтобы полностью изменить свой центр поля по сравнению с прошлым сезоном.

«Красные» заполучили Алексиса Мак Аллистера, Доминика Собослаи и Ватару Эндо, чтобы создать совершенно новое трио полузащитников. Кроме того, в последний момент они также подписали Райана Гравенберха из мюнхенской «Баварии», чтобы добавить больше глубины в полузащите.

Казалось бы, что в этом сезоне только трое из четверки будут играть одновременно. Однако на самом деле у Юргена Клоппа есть возможность использовать всех четверых новичков, если он захочет – схему можно опробовать в Лиге Европы или кубковых матчах.

Собослаи может играть на левом фланге, а это означает, что Гравенберх будет действовать, как «8» номер вместе с Мак Аллистером.

Интересно, использует ли Юрген Клопп такую схему в новом сезоне.