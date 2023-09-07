LFC 2020
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Как «Ливерпуль» может использовать всех четырех новых полузащитников в одном составе – показываем

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Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Футбол Футбол

«Ливерпуль» подписал четырех новых полузащитников этим летом, чтобы полностью изменить свой центр поля по сравнению с прошлым сезоном.

«Красные» заполучили Алексиса Мак Аллистера, Доминика Собослаи и Ватару Эндо, чтобы создать совершенно новое трио полузащитников. Кроме того, в последний момент они также подписали Райана Гравенберха из мюнхенской «Баварии», чтобы добавить больше глубины в полузащите.

Казалось бы, что в этом сезоне только трое из четверки будут играть одновременно. Однако на самом деле у Юргена Клоппа есть возможность использовать всех четверых новичков, если он захочет – схему можно опробовать в Лиге Европы или кубковых матчах.

Собослаи может играть на левом фланге, а это означает, что Гравенберх будет действовать, как «8» номер вместе с Мак Аллистером.

Интересно, использует ли Юрген Клопп такую схему в новом сезоне.

3 комментария

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Neimlis
Это когда в команде 3 левых вингера: Диаз, Жота и Гакпо (изначальные их позиции при переходе в клуб). И Нуньез тоже, кстати
+2
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+2
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newhood@icloud.com
Зачем это, Кать?))) Клоппу че, напов не хватает ?)
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А.В. Бубнов
А может не надо?
Нам в МЮ очень не хотелось бы повторения 7 - 0...
0
0
0
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