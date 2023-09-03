После матча с «Ньюкаслом» Клопп охарактеризовал игру Эндо словом «ужасно». Тренер добавил: «Он понятия не имеет, чем мы занимаемся».

Немец имел в виду, что у Ватару было слишком мало времени на адаптацию в новом клубе. Оказывается, на родине японца слова Клоппа интерпретировали в ином ключе.

О проблемах перевода Ватару рассказал журналистам японского Syncronous:

«Неправильный перевод? Да мне даже друг позвонил! Конечно, некоторые нюансы трудно передать на японском. Но меня это не интересовало. Я встречался с тренером. Мы хоть и не много общались, но все прекрасно знают, что он может внезапно тебя раскритиковать.

Понятно, что такие нюансы еще будут возникать. Если посмотреть на отрывок, который пресса вырвала из речи тренера, действительно будет казаться, что он лишь критиковал меня. Из-за такого отклика я чувствую, что пришел в большой клуб. Мне никогда не уделяли столько внимания, как сейчас.

Но меня, в принципе, не волнует, что пишут обо мне в СМИ. Медиа ведь тоже являются частью бизнеса. Но, болельщики, не доверяйте СМИ слишком сильно. Извините, что я говорю это в бесе с журналистами [смеется]».

Как вам игра Эндо в первых матчах за «Ливерпуль»?