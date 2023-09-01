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Журналист рассказал о деталях предложения Мо Салаху. Игрок «Ливерпуля» может остаться без огромной суммы

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
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Подтвердил, что форвард остается.

Вчера вечером СМИ разразились мощным инсайдом, что Мохамед Салах все-таки принял предложение «Аль-Иттихада» и сегодня вечером должен отбыть в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Однако журналист FootMercato Санти Ауна поспешил опровергнуть новость. По его данным, Салах никуда не собирается, его стоит ждать в основном составе на игру против «Астон Виллы», которая пройдет в воскресенье.

Позже Ауна поделился собственным инсайдом, который касается контракта, который предложил «Аль-Иттихад» египтянину. Он действительно поражает условиями:

▪️ Контракт до июня 2027 года;

▪️ Салах также получит право на имиджевые права на дополнительные три года в качестве клубного амбассадора;

▪️ Общий размер заработной платы − 500-600 млн долларов.

Также источник уточнил, что Салах скажет предложению «да» в том случае, если «Ливерпуль» примет трансферное предложение «Аль-Иттихада».

Как раз с этим есть большие проблемы. Как передает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, официального предложения от саудовцев не было, но устное в 100 млн фунтов плюс около 50 млн бонусов «красные» отвергли.

1 комментарий

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Сергей Ка
Весной надо было дать знать, что за Мо готовы отвалить 200 млн. Возможно он бы и перешёл, а мы нашли достойную замену . Но не за неделю же до закрытия ТО черт побери предлагать такое!
+13
-1
+12
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