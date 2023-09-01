LFC 2020
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«Я чувствую ненависть к Стивену Джеррарду». Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на трансфер Вейналдума в «Аль-Иттифак»

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Если вы еще не в курсе, то скоро Джини Вейналдум окажется в Саудовской Аравии.

Фабрицио Романо подтвердил, что «Аль-Иттифак» и «Пари Сен-Жермен» достигли соглашения о трансфере 32-летнего полузащитника. Французский клуб получит более 9 миллионов евро.

Вот как футбольные фанаты на Reddit отреагировали на новость.

💭«Через год или два вся команда «Ливерпуля» 2019 года будет играть в Саудовской Аравии».

💭«Я чувствую жгучую, неутолимую ненависть к Стивену Джеррарду. Кажется, у него вообще нет моральных принципов. Я уверен, что если бы не он, Джордан Хендерсон не поехал бы в Саудовскую Аравию, этот трансфер оказал на меня сильное влияние».

💭«На самом деле это очень грустно. Ему не следовало переходить в «ПСЖ», лучше бы вернулся в «Фейеноорд».

💭«Тренеры работают лучше всего, когда они находят лучших игроков, соответствующих их стилю и системе. Кажется, план Джеррарда таков: «куплю игроков, с которыми я играл, или, раз они играли за «Ливерпуль», значит они великолепны».

С тех пор, как Вейналдум покинул «Ливерпуль» в 2021 году, его карьера пошла под откос. В возрасте 32 лет он воссоединится с Джорданом Хендерсоном в «Иттифаке», который в настоящее время занимает 5-е место в Саудовской профессиональной лиге после четырех матчей.

11 комментариев

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altair057
Глупые обвинения
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Lirk
Лучше купить игроков которых ты знаешь чем кота в мешке, а плюсом помочь им поднять бабла на старость лет, а плюсом еще и шейхам угодить именами да и игрой они Стиви думаю не подведут он берет достойных работяг!!!! Я считаю как человек и друг Стиви сделал им и себе огромное одолжение за счет шейхов. Тем же надо избавится от баксов и прокачать свой проект а Стиви делает это лучше чем кто либо и точка.
+9
0
+9
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Владимир Долгополов
Ответ altair057
Глупые обвинения
Не говори,дурдом какой то.
+3
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+3
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Артемий Терехов
Ответ vladimir.kostrichko
Ненависти нету ,но у меня лично есть разочерование как к тренеру после 3-2 мс-АВ.....Так,что дальше он мне не интересен как тренер....Как футболиста очень любил и ради него начал смотреть футбол.
Ну да ну да, Стиви же наверное трешку в ворота Вилланов сам отгрузил.
+2
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А.В. Бубнов
Как хорошо, что Вейналдуму не хватило мозгов вернуться в Ненавистный Ливерпуль!
А то по второму кругу пошли бы все эти титулы...
Спасибо за это эволюции!
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Ринчин1
А разве там не руководство этого клуба болеют за Ливерпуль
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Liverpool735
а я рад за Джини
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Александр Андреев
"Я чувствую жгучую, неутолимую ненависть к Стивену Джеррарду. Кажется, у него вообще нет моральных принципов." Человек сначала на публику заявляет, что не собирается тренировать арбатский клуб, но уже через неделю плюет на принципы и свои же слова.
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Stepper Junglist
Ответ altair057
Глупые обвинения
про ПСЖ и Фейенорд верно тип написал!
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