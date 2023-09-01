11 комментариев

Если вы еще не в курсе, то скоро Джини Вейналдум окажется в Саудовской Аравии.

Фабрицио Романо подтвердил, что «Аль-Иттифак» и «Пари Сен-Жермен» достигли соглашения о трансфере 32-летнего полузащитника. Французский клуб получит более 9 миллионов евро.

Вот как футбольные фанаты на Reddit отреагировали на новость.

💭«Через год или два вся команда «Ливерпуля» 2019 года будет играть в Саудовской Аравии».

💭«Я чувствую жгучую, неутолимую ненависть к Стивену Джеррарду. Кажется, у него вообще нет моральных принципов. Я уверен, что если бы не он, Джордан Хендерсон не поехал бы в Саудовскую Аравию, этот трансфер оказал на меня сильное влияние».

💭«На самом деле это очень грустно. Ему не следовало переходить в «ПСЖ», лучше бы вернулся в «Фейеноорд».

💭«Тренеры работают лучше всего, когда они находят лучших игроков, соответствующих их стилю и системе. Кажется, план Джеррарда таков: «куплю игроков, с которыми я играл, или, раз они играли за «Ливерпуль», значит они великолепны».

С тех пор, как Вейналдум покинул «Ливерпуль» в 2021 году, его карьера пошла под откос. В возрасте 32 лет он воссоединится с Джорданом Хендерсоном в «Иттифаке», который в настоящее время занимает 5-е место в Саудовской профессиональной лиге после четырех матчей.