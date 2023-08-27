20 комментариев

В 3-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» в упорной борьбе одолел «Ньюкасл».

Матч для мерсисайдцев сложился тяжело. На 25-й минуте они пропустили, а на 28-й остались в меньшинстве. Ван Дейк сзади прошелся по ногам Исака, швед упал на газон, а Вирджил увидел перед собой прямую красную.

После удаления Ван Дейка тренер «Ньюкасла» жестом призвал Клоппа замолчать. Юрген красиво ответил оппоненту, когда «Ливерпуль» сделал камбэк

Решение арбитра пытался оспорить и сам игрок, и Клопп.

В начале игры Джейсон Тиндолл, помощник Эдди Хау, потребовал, чтобы судья показал карточку Тренту. Тогда Юрген жестом попросил менеджера сесть на свое место.

Тиндолл ответил немцу, когда Ван Дейк покинул поле. Джейсон приложил палец к губам, призывая Юргена замолчать.

«Ливерпуль» и в меньшинстве сумел одолеть соперника. В концовке матча Нуньес оформил дубль, на игру уругвайца футболисты «Ньюкасла» ответить не смогли. Итоговый счет – 2:1 в пользу «красных».

Юрген не забыл о выходке Тиндолла в первом тайме. После того, как мерсисайдцы совершили камбэк, Клопп с улыбкой на лице отзеркалил жест Джейсона.

Как вам такая пикировочка?