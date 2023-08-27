LFC 2020
Блог

📸 После удаления Ван Дейка тренер «Ньюкасла» жестом призвал Клоппа замолчать. Юрген красиво ответил оппоненту, когда «Ливерпуль» сделал камбэк

Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейсон Тиндолл
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Ньюкасл
Футбол Футбол

В 3-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» в упорной борьбе одолел «Ньюкасл».

Матч для мерсисайдцев сложился тяжело. На 25-й минуте они пропустили, а на 28-й остались в меньшинстве. Ван Дейк сзади прошелся по ногам Исака, швед упал на газон, а Вирджил увидел перед собой прямую красную.

После удаления Ван Дейка тренер «Ньюкасла» жестом призвал Клоппа замолчать. Юрген красиво ответил оппоненту, когда «Ливерпуль» сделал камбэк

Решение арбитра пытался оспорить и сам игрок, и Клопп.

В начале игры Джейсон Тиндолл, помощник Эдди Хау, потребовал, чтобы судья показал карточку Тренту. Тогда Юрген жестом попросил менеджера сесть на свое место.

Тиндолл ответил немцу, когда Ван Дейк покинул поле. Джейсон приложил палец к губам, призывая Юргена замолчать.

«Ливерпуль» и в меньшинстве сумел одолеть соперника. В концовке матча Нуньес оформил дубль, на игру уругвайца футболисты «Ньюкасла» ответить не смогли. Итоговый счет – 2:1 в пользу «красных».

Юрген не забыл о выходке Тиндолла в первом тайме. После того, как мерсисайдцы совершили камбэк, Клопп с улыбкой на лице отзеркалил жест Джейсона.

Как вам такая пикировочка?

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
волевая победа, не то что пиарят МЮ с камбеками, а то что пропускают это не считается. Ливерпуль респект
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Ответ Waititi
волевая победа, не то что пиарят МЮ с камбеками, а то что пропускают это не считается. Ливерпуль респект
МЮ камбечит с помощью арбитров, а Ливерпуль - вопреки. Вот и вся разница.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Первая волевая с дублем! Дарвина да еще и против такого крепкого Ньюкасла - заглядение) Алиссон машина! Ну и нельзя не сказать, что в моменте со штангой от Альмирона повезло. Лучший у "сорок" как по мне
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деликатный
После матча Клопп показал ему то же но в другом ракурсе)) на видео не попало))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Ответ soda overdose
Первая волевая с дублем! Дарвина да еще и против такого крепкого Ньюкасла - заглядение) Алиссон машина! Ну и нельзя не сказать, что в моменте со штангой от Альмирона повезло. Лучший у "сорок" как по мне
наверное, справедливо было бы признать лучшим у сорок светловолосого урода, пришедшего из синего мерсисайда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Слишком рано поверили в себя)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Вот, пример человека, за спиной которого млрд шейха) Никакого уважения к сопернику.
Теперь сорокам остаётся лишь обвинять своего тренера за этот жест в проигрыше - прилетела ответка)

Сороки открыли счёт: Нефтепроекту дала. Ненавистному Ливерпулю дала...
wHo is next?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс 80
какой же Клопп крутой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juneed
Тренер заменами довел команду до поражения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Dre_123
каждый раз ньюкасл вы8бывается, и потом получают по жопе. вот это да нереальный камбек красных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ottomann
Оппонента надо уважать всегда.
а поколе игра не закончилась, любая выходка может смотреться глупо, как и получилось)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
замены порешали)
на первый гол ассист дарвину выдал жота,
а на второй - салах, получивший мяч после перехвата эллиота
и да, команда билась на каждом метре поля ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Деликатный
После матча Клопп показал ему то же но в другом ракурсе)) на видео не попало))
Деликатно показал middle finger?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деликатный
Ответ А.В. Бубнов
Деликатно показал middle finger?
Естественно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Деликатный
Естественно))
Это хорошо, а то следующий матч Юрген начал бы среди зрителей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Ответ Sergey Kuznetsov
наверное, справедливо было бы признать лучшим у сорок светловолосого урода, пришедшего из синего мерсисайда.
По первому тайму парнишка был хорош, соглашусь, но все же за весь матч больше опасности было от парагвайца на мой взгляд. Момент со штангой и сэйвом Алиссона из-под перекладины в хайлайты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Ответ soda overdose
По первому тайму парнишка был хорош, соглашусь, но все же за весь матч больше опасности было от парагвайца на мой взгляд. Момент со штангой и сэйвом Алиссона из-под перекладины в хайлайты
Я припоминаю три промаха из выгодных позиций от него, он больше губил моменты, чем создавал. На мой взгляд его позиция больше всего требует обновления в команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catrun
Ответ soda overdose
Первая волевая с дублем! Дарвина да еще и против такого крепкого Ньюкасла - заглядение) Алиссон машина! Ну и нельзя не сказать, что в моменте со штангой от Альмирона повезло. Лучший у "сорок" как по мне
а с вишнями на Энфилде не считается волевой победа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий