Столько комплиментов 😍

Доминик Собослаи присоединился к «Ливерпулю» — клуб без лишнего шума выплатил класусулу в размере €70 млн за талантливого 22-летнего полузащитника. И, как говорит Джесси Марш, этой покупкой мерсисайдцы совершили настоящее ограбление.

В интервью The Telegraph бывший тренер «Лейпцига» и «Зальцбурга», сыгравший большую роль в становлении Собослаи, сказал, что венгерскому полузащитнику суждено стать великим.

«У нас было собрание команды, и я поставил Собо перед всеми и сказал: «Пришло твое время. Ты готов возглавить эту команду». Именно так он и поступил.

На следующий день он забил первый гол в финале Кубка Австрии, который мы выиграли со счетом 5:0, а потом мы легко долетели до конца сезона лиги. Мы выиграли со счетом 7:2 у «Рапида» в Вене. Они никогда не пропускали 7 голов дома за всю 120-летнюю историю, но Собо снова забил один гол и сделал две или три результативные передачи.

Именно тогда он взорвался, и все знали, насколько хорош он будет. Мы знали, что ему суждено стать суперзвездой. Он уже много лет знает, что это его путь. Именно по нему он должен пойти. Он надежда и гордость своей нации, которую считают «следующим Пушкашем». Когда мяч находится у его правой ноги, он может отправить его куда захочет. Точность и скорость, с которыми он обращается с мячом, просто смешны.

Когда я услышал, что Доминик лучше всех справился с тестом на лактат в «Ливерпуле» на предсезонке, я подумал: «Таков он, вот и все». Собо любит быть частью команды. Ему нравится быть с товарищами по команде. Он любит смеяться. Он любит тренироваться. Он будет тренироваться каждый день, чтобы участвовать в любых групповых мероприятиях.

Он любит соревноваться и любит футбол, но ему также нравится чувство достижения успеха вместе с другими. «Ливерпуль» совершил настоящее ограбление, подписав его за £60 миллионов. Собо обладает элегантностью и техническими способностями в сочетании с физической формой, и это делает его уникальным».