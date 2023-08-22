По информации бразильского журналиста Эммануэля Луиза, «Ливерпуль» достиг соглашения о личных условиях контракта с полузащитником «Флуминенсе» Андре Триндаде.

«Манчестер Юнайтед» отправился на встречу с Андре, чтобы поговорить с ним о возможности переговоров. Говорят, у игрока есть договоренность с «Ливерпулем». Осталось договориться клубам. Дело сделано».

Сегодня я позвонил некоторым людям, приближенным к Андре. Они сказали мне, что он хочет перейти в «Ливерпуль», а его контракт уже согласован», - заявил журналист.

По данным бразильского издания Ge.Globo, «Флуминенсе» не хочет продавать игрока из-за плей-офф Кубка Либертадорес.