LFC 2020
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Трент пришел в послематчевую студию и случайно повторил знаменитый мем

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Забавно вышло.

Некоторым видео нужно какое-то время, чтобы настояться. Так случилось с забавным роликом, который выложил популярный футбольный аккаунт BarsToolFootball.

После игры против «Челси» игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд пришел в студию Sky Sports, где его ждал великолепный квартет − Дэвид Джонс, Рой Кин, Дэниэл Старридж и Майка Ричардс. Защитник «красных» поприветствовал каждого по-разному, случайно повторив знаменитый мем.

Мем родился из скетча, который в русскоязычной среде получил название «Приветствие Обамы». Это видео − часть скетч-шоу «Ки и Пил», а роль Обамы исполняет комик и режиссер Джордан Пил.

В оригинале теперь уже бывший президент США приветствует своих сторонников, но при этом отдает предпочтение только темнокожим. Белым он просто жмет руки, тогда с остальными выполняет различные ритуалы.

1 комментарий

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KenyaKana
Ахахаххах, считается))) там одна часть репортеров сами хотельи только пожать руку, а другие по-братски поздоровались. Но вышло прикольно)))🤣😂😅😄
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