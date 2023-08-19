Первая победа в сезоне.

В матче против «Борнмута» «Ливерпуль» добыл первые три очка в новом сезоне АПЛ − победа 3:1. Голы на счету Луиса Диаса, Мохамеда Салаха и Диогу Жоты.

С первых минут «Борнмут» начал высоко прессинговать команду Клоппа, которая как обычно разыгрывала мяч от вратаря. Это привело к двум ошибкам в первые десять минут, одна из которых стала голевой.

«Ливерпулю» потребовалось некоторое время, чтобы отойти от стартового шока. Затем парни Юргена взялись за дело и доставили немало проблем сопернику. Луис Диас записал на свой счет гол-конфетку, которая войдет в хайлайты тура, Салах не забил пенальти, но исправился на добивании, а Диогу Жота поставил жирную точку.

Лучший игрок матча − Диогу Жота. Португалец в отличной форме и был наиболее активным игроком «Ливерпуля». Записал на свой счет гол и играл полезно в подыгрыше.

Худший игрок матча − Алексис Мак Аллистер. Иначе быть не могло, когда ты подводишь команду. Аргентинец совершил ошибку, ударив прямой ногой Кристи. Судья ни секунды не сомневался, что это удаление. Эксперт Sky Sports Майк Дин подтвердил правильность решения.

Оценки от SofaScore

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