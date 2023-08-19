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Клопп и «Ливерпуль» почтили память погибшего болельщика «Эвертона». Во время игры на «Энфилде» в его честь пронесли баннер

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Красивый жест.

Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» отдали дань памяти строителю, который погиб во время работы на новом стадионе «Эвертона».

Сегодня утром тренер и его команда пришли в док Брэмли Мур, чтобы выразить дань уважения 26-летнему Майклу Джонсу, трагически погибшему в понедельник. Болельщик «Эвертона» из Киркби после получения травмы был срочно доставлен в больницу, но, к сожалению, он вскоре скончался.

На фотографиях, которые предоставило издание Liverpool Echo, видно, как Юрген Клопп возлагает венок к месту трагедии с надписью «Соболезнования от всех членов футбольного клуба «Ливерпуль». YNWA». Команда также почтила память Майкла минутой молчания.

В понедельник «Эвертон» в официальных социальных сетях выразил свою скорбь в связи с кончиной болельщика: «Утрата Майкла Джонса, который всю жизнь болел за «Эвертон», следил за игрой «синих» дома и на выезде, повергла всех нас в ужас. Мысли всех сотрудников «Эвертона» остаются с семьей, друзьями и коллегами Майкла. Сейчас мы вместе с его семьей будем работать над тем, чтобы отдать ему достойную и продолжительную дань уважения. Майкл Джонс навсегда в наших сердцах».

Во время матча «Ливерпуля» и «Борнмута» на «Энфилде» болельщики хозяев пронесли по трибунам баннер, посвященный Майклу Джонсу.

«Красные» не афишировали свой жест, о нем стало известно постфактум. «Эвертон» и «Ливерпуль» − непримиримые соперники на поле, но всегда готовые поддержать в трудную минуту за его пределами.

2 комментария

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S.Laposter
Достойно уважения! красивый жест
думаю семье было приятно, в это ужасное для них время.
+5
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Michael Rikmas
Собственно так и должно выглядеть соперничество.
0
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