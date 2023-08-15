Стивен Джеррард остался без работы после увольнения из «Астон Виллы» в октябре прошлого года. Этим летом он получил пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Иттифак».

Недавно Стивен признался, что изначально хотел работать в Чемпионшипе, но не смог найти работу.

«У меня было несколько предложений из Чемпионшипа, я должен был принять решение. Пока я думал, предложения ушли. Я не хотел оставаться вне игры, поэтому принял решение отправиться в «Аль-Иттифак», - цитирует Джеррарда Daily Mail.

Джеррард уже начал борьбу в Саудовской Аравии. Его команда во главе с Джорданом Хендерсоном обыграла «Аль-Наср» со счетом 2:1, а экс-нападающий «Селтика» Мусса Дембеле забил победный гол.