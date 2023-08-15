LFC 2020
Блог

Стивен Джеррард был отвергнут двумя клубами Чемпионшипа до того, как принял предложение «Аль-Иттифак»

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

Стивен Джеррард остался без работы после увольнения из «Астон Виллы» в октябре прошлого года. Этим летом он получил пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Иттифак».

Недавно Стивен признался, что изначально хотел работать в Чемпионшипе, но не смог найти работу.

«У меня было несколько предложений из Чемпионшипа, я должен был принять решение. Пока я думал, предложения ушли. Я не хотел оставаться вне игры, поэтому принял решение отправиться в «Аль-Иттифак», - цитирует Джеррарда Daily Mail.

Джеррард уже начал борьбу в Саудовской Аравии. Его команда во главе с Джорданом Хендерсоном обыграла «Аль-Наср» со счетом 2:1, а экс-нападающий «Селтика» Мусса Дембеле забил победный гол.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
И что нам делать с этой новостью? Думаете клубы чемпионшипа должны кусать локти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
физрук жирард предал страну. идеалы, родное ЛГБТ ради нефтедолларов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий