В обоих случаях «красные» были фаворитами.

На фоне бурного развития событий в трансферной гонке за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа в начале недели, выходные проходят относительно спокойно. Скорее всего, это связано со стартом АПЛ, который отвлек все внимание на себя.

Так что же происходит с этими трансферами за час до начала матча «Челси» и «Ливерпуля»? Обновления по сделкам в эфире NBC Sports дал журналист Дэвид Орнштейн.

Кайседо. Пока «Брайтон» принял только предложение «Ливерпуля». «Челси» хочет предложить 100 млн фунтов плюс 15 млн бонусами. Сам игрок ясно дал понять «красные», что «синие» ему нравятся намного больше.

«Сейчас я жду, что сделка будет завершена, но пока этого не произошло. Думаю, что все стороны устроит то, что трансфер закроют после матча», − сказал Орнштейн.

Лавиа. С Ромео все сложнее: «Саутгемптон» не принял ни одного предложения по бельгийцу.

«Есть реальная перспектива того, что «Ливерпуль» может остаться без обоих игроков», − заключил Орнштейн.