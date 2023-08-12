Этим летом в «Ливерпуле» большие перемены. Первым этапом стало подписание Алексиса Мак Аллистера, который громко нашумел за 2022 год. Аргетнинец несколько лет делал «Брайтон» ярким, а на ЧМ в Катаре стал теневым героем и волшебной палочкой Месси.

«Ливерпуль» заплатил за Мак Аллистера всего 42 млн евро, и в предстоящем сезоне вы сможете убедиться, что это невозмутимо мало. А вот уникальная статистика за прошлый сезон.

Среди игроков, сыгравших более 1000 минут в АПЛ-2022/33, Мак Аллистер был единственным, кто в среднем за 90 минут делал 2+ удара [2,68], 2+ отбора [2,18] и 50+ передач [56,2]. Данные – Opta.