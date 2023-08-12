LFC 2020
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Вау, у новичка «Ливерпуля» уникальная статистика. Никто не был в топе сразу всем этим метрикам

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Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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Этим летом в «Ливерпуле» большие перемены. Первым этапом стало подписание Алексиса Мак Аллистера, который громко нашумел за 2022 год. Аргетнинец несколько лет делал «Брайтон» ярким, а на ЧМ в Катаре стал теневым героем и волшебной палочкой Месси.

«Ливерпуль» заплатил за Мак Аллистера всего 42 млн евро, и в предстоящем сезоне вы сможете убедиться, что это невозмутимо мало. А вот уникальная статистика за прошлый сезон.

Среди игроков, сыгравших более 1000 минут в АПЛ-2022/33, Мак Аллистер был единственным, кто в среднем за 90 минут делал 2+ удара [2,68], 2+ отбора [2,18] и 50+ передач [56,2]. Данные – Opta.

2 комментария

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Денис Дерюгин
По соотношению цена/качество Алексис пока лучший трансфер этого лета в АПЛ, может быть и во всем топ-5
+3
0
+3
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Санжар Уразбаев
Уверен на долгое будущее Мак Алистера на Энфилде
0
0
0
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