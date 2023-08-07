Каррагер достучался до любимого клуба?

По сообщениям СМИ, Ромео Лавиа не попал в заявку «Саутгемптона» на матч Кубка Лиги против «Джиллингема», так как находится на грани трансфера в «Ливерпуль».

Бельгийский журналист Саша Тавольери утверждает, что окружение хавбека «стремится закрыть сделку уже сегодня».

В понедельник стало известно, что «Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по бельгийцу в размере 46 млн фунтов стерлингов. Однако «красные» тут же направили еще более выгодное.

В любом случае, похоже, что приход Лавиа близок. Опорный полузащитник, умеющий отбирать мяч, продвигать его вперед и делать дальние передачи, будет конкурировать с не менее интересным Стефаном Байчетичем за место в стартовом составе на позиции «шестерки».