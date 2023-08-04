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«Это просто позор». Каррагер раскритиковал действия «Ливерпуля» в сделке с «Саутгемптоном» по Лавии

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Ромео Лавиа
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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«Саутгемптон» вновь отклонил предложение.

«Ливерпуль» этим летом усилил состав двумя трансферами − Доминика Собослаи из «Лейпцига» и Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Однако клуб покинуло сразу четверо. Это Джордан Хендерсон, Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Логично, что у команды недобор футболистов, потому «красные» искали усиление.

Одним из вариантов стал Ромео Лавиа из «Саутгемптона». «Ливерпуль» сделал три предложения о покупке, но «святые» все отклонили. После последнего отказа сдали нервы у легенды «красных» Джейми Каррагера.

«Это просто позор. Уже много лет «Ливерпуль» заключает сделки быстро и без лишней суеты. Если вы считаете, что он не стоит 50 млн, то идите дальше, если он вам действительно нужен, то заплатите. Я также не понимаю, почему клуб не хочет купить Кайседо. Да, это большие деньги, но «Ливерпуль» много заработал на Фабиньо и Хендерсоне».

Неизвестно, будет ли делать клуб четвертое предложение по Лавиа, но Каррагер прав: если игрок действительно нужен Клоппу, то придется раскошелиться.

2 комментария

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Дело говорит, старикан.
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Главная проблема Ливерпуля в последние годы, это отсутствие глубины состава.
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