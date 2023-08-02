Пообщались в туннеле стадиона.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко пообщался с Рио Фердинандом и вспомнил момент, когда во время игры против «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пробросил ему между ног. Как оказалось, защитники пообщались после матча.

После того момента игрок «красных» смог прострелить в штрафную, где Роберто Фирмино сравнял счет − 2:2. Эта апрельская игра поставила точку в чемпионских притязаниях лондонского клуба.

Несмотря на то, что во время встречи момент выглядел напряженным, Зинченко заявил, что Александер-Арнольд признался, что этот момент был неумышленным.

«Прошлый сезон и проброс между ног от Трента. Я разговаривал с ним после игры в туннеле. Он сказал: «Алекс, честно говоря, я не ожидал, что так получится. В конце концов, я просто опустил голову, понял, что мяч все еще в моих ногах, а уже после осознал, что пробросил его тебе между ног».

«Честно говоря, я знал, что он это сделает. Я знал! Если вы посмотрите видео, мои колени касались друг друга. Я знал, что только так (пробросив между ног) он сможет пройти меня».