LFC 2020
Блог

Ван Дейк и Трент станут капитанами «Ливерпуля». Клуб объявил об их назначении особыми видео 😍

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Заслужили.

Вирджил ван Дейк стал новым капитаном «Ливерпуля», а Трент Александер-Арнолд — его заместителем.

Центральный защитник, который также является лидером сборной Нидерландов, получил повязку после ухода Джордана Хендерсона из «красных», а Трент получил звание вице-капитана, став преемником Джеймса Милнера.

К назначению Вирджила клуб подготовил видео, где новый кэп изображен вместе с предыдущими лидерами команды.

Ван Дейк рассказал о своих чувствах после назначения клубному сайту: «[Это] действительно день гордости для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это особенное чувство, и я не могу его описать в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь.

Очевидно, что я уже капитан сборной Голландии, и это уже было огромной честью и поводом для гордости. Но быть капитаном футбольного клуба «Ливерпуль» — это то, что я не могу описать в данный момент. Это просто то, чем я очень горжусь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы все гордились и были довольны мной и клубом».

Трент удостоился не такого эпичного поздравления, но, пожалуй, его еще более милое. «Ливерпуль» выложил в свои соцсети видео момента, когда он узнал о своем назначении.

Новая эра для «красных».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Homer Simpson
Ладно ТТА, воспитанник, родом из Мерсисайда, олицетворение ЛФК, но ВВД то куда?!
А то что он самый уважаемый и авторитетный игрок в футболке Ливерпуля это наверное фигня? Наверное САФ должен был отнять повязку у Видича и отдать её какому нибудь Клеверли, потому что тот воспитанник? Или Пеп послать Компани, Фернандиньо или де Брюйне и отдать повязку Фодену? Где логика?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Homer Simpson
А в чем авторитет то?? И чем он авторитетнее того же Алиссона? Или Мо. В прошлом сезоне он очень основательно подорвал свой авторитет своей игрой и отношением к делу. И это мнение многих экспертов от футбола, а не диванных экспертов спортса. Но это по видиму фигня.
Каких в жопу экспертов? Эти эксперты ни чем не отличаются от наших Мостовых и ко. Великих тренеров Невиллов, Каррагеров или Морганов конечно весело послушать, но считать это последней инстанцией и чем то доказательным это бред. В Ливерпуле есть один эксперт и это Клопп и он выбрал ВВД. Так же в МЮ есть только тен Хаг, а что там несут бывшие игроки МЮ наплевать, как и на то что несут болельщики.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homer Simpson
Ответ Тухель
А то что он самый уважаемый и авторитетный игрок в футболке Ливерпуля это наверное фигня? Наверное САФ должен был отнять повязку у Видича и отдать её какому нибудь Клеверли, потому что тот воспитанник? Или Пеп послать Компани, Фернандиньо или де Брюйне и отдать повязку Фодену? Где логика?
А в чем авторитет то?? И чем он авторитетнее того же Алиссона? Или Мо. В прошлом сезоне он очень основательно подорвал свой авторитет своей игрой и отношением к делу. И это мнение многих экспертов от футбола, а не диванных экспертов спортса. Но это по видиму фигня.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Homer Simpson
Так чем он авторитетнее АБ или Мо?? Аргументация будет или сказать нечего? Клопп человек и тоже может ошибаться, пример с Наби, верил до последнего, но не срослось. Никто и не считает их стоумовыми, но люди которые поиграли в футбол на профессиональном уровне, в той лиге/команде, которую вы смотрите и болеете, понимают немногим больше, сидящих с пивом перед телевизором. Ну это как правило так исторически сложилось
Потому что так решил тренер и этого достаточно. Именно Клоппу отвечать за свои решения, а твои эксперты это бездарные говорящие головы. То что ты пинал мячик в Сельте пару десятилетий назад не значит что ты можешь давать советы по тренерству Клоппу или Пепу. Ценность твоих советов ровно 0, как и от советов моих или моей бабушки.
Твои бывшие футболисты не имеют ни малейшего понятия о атмосфере, о тренировках, о отношениях внутри коллектива их знания заканчиваются просмотром футбола по тв, а эта вершина айсберга. И только тренер видит всю картину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий