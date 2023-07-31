7 комментариев

Заслужили.

Вирджил ван Дейк стал новым капитаном «Ливерпуля», а Трент Александер-Арнолд — его заместителем.

Центральный защитник, который также является лидером сборной Нидерландов, получил повязку после ухода Джордана Хендерсона из «красных», а Трент получил звание вице-капитана, став преемником Джеймса Милнера.

К назначению Вирджила клуб подготовил видео, где новый кэп изображен вместе с предыдущими лидерами команды.

Ван Дейк рассказал о своих чувствах после назначения клубному сайту: «[Это] действительно день гордости для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это особенное чувство, и я не могу его описать в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь.

Очевидно, что я уже капитан сборной Голландии, и это уже было огромной честью и поводом для гордости. Но быть капитаном футбольного клуба «Ливерпуль» — это то, что я не могу описать в данный момент. Это просто то, чем я очень горжусь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы все гордились и были довольны мной и клубом».

Трент удостоился не такого эпичного поздравления, но, пожалуй, его еще более милое. «Ливерпуль» выложил в свои соцсети видео момента, когда он узнал о своем назначении.

Новая эра для «красных».