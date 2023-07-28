«ПСЖ» хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе. Но есть одно существенное препятствие
В субботу The Mirror сообщило, что «Ливерпуль» готовит «сенсационное» предложение «ПСЖ» по аренде Килиана Мбаппе.
Но Фабрицио Романо опроверг эти слухи.
Инсайдер поделился деталями отношений Килиана и клубов АПЛ на своем YouTube-канале:
«В Англии появились сообщения о том, что «Ливерпуль» хочет арендовать Мбаппе. Ребята, я слышал, что «ПСЖ» был бы действительно рад продать игрока клубу из Англии, но в данный момент «ПСЖ» убежден в том, что Мбаппе хочет перейти в «Реал».
Никаких других вариантов нет. Вот почему нет подтверждения какого-либо соглашения о подписании Мбаппе или каких-либо предварительных переговоров о трансфере игрока с английскими клубами».
По данным El Chiringuito TV, «Ливерпуль» готов купить Килиана за 200 млн евро, но в такой сценарий верится с трудом.
Как думаете, чисто теоретически этим летом Мбаппе может оказаться в Премьер-лиге? Какой клуб из АПЛ может потянуть трансфер француза?
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