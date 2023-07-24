Вернется ли?

«Я чувствую, что причина, из которой у меня не сработало в «Ливерпуле», заключается в том, что я играл на левом фланге, что на самом деле не является моей позицией», — сказал Фабиу Карвалью в интервью официальным медиа Бундеслиги.

«Мне сказали, что я приду и буду играть в роли десятки, но мы на самом деле не играли с десятками вовсе. А здесь [в «Лейпциге»] их две. И я больше могу забегать внутрь, глубже, я могу разворачиваться и двигаться вперед. Поэтому я бы сказал, что, вероятно, по этой причине там не сработало».

Клопп действительно выбрал для «Ливерпуля» систему 4-3-3 в прошлом сезоне, а 20-летний футболист в свой первый год играл на левом фланге.

Время на Энфилде очевидно прошло не так, как ожидал 20-летний полузащитник. В своем первом большом интервью он сказал, что Клопп не дал ему никаких наставлений перед переездом в Германию.

«На самом деле я с ним не разговаривал, поэтому он не давал мне никаких советов, — сказал Карвалью в интервью The Athletic. — Я должен был просто учиться на ходу, и я не думаю, что это плохо. Я чувствую, что в любом случае это лучше для меня, чтобы повзрослеть как личность и как игрок».

В прошлом сезоне Фабио провел за «красных» 21 матч, забив 3 гола. Этим летом он присоединился к «Лейпцигу» на один сезон на правах аренды без пункта выкупа.