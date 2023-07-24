Ушел без права выкупа.

20-летний хавбек «Ливерпуля» Фабиу Карвалью этим летом отправился в аренду в «РБ Лейпциг». У немецкого клуба не будет право выкупа на него, так как «красные» верят в прогресс парня. В интервью Transfermarkt игрок признался, что не общался с Юргеном Клоппом.

«Если честно, не говорил с ним. Он не давал мне советов. Я просто должен был учиться на ходу, и я чувствую, что там мне будет лучше».

Интересная цитата, так как Юрген Клопп любит разговаривать с игроками и постоянно держит руку на пульсе. При этом тот факт, что у «Лейпцига» нет возможности оставить Карвалью у себя после лета 2024 года, говорит о многом.

В прошлом сезоне португалец провел всего 21 матч за «Ливерпуль» и забил 3 гола. Он присел на скамейку запасных после поражения в Кубке Лиги от «Сити», случившееся 22 декабря. Юноша забил гол, но был заменен в перерыве. С тех пор игрок вышел на поле всего 4 раза, сыграв всего 75 минут в общем.