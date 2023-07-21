Гав-гав.

Этим летом Фабиньо неожиданно решил расстаться с «Ливерпулем» и отправиться вслед за многими другими игроками в Саудовскую Аравию. Как сообщали СМИ, он уже достиг соглашения с «Аль-Иттихадом» по всем вопросам, а мерсисайдцы получат за полузащитника около 40 миллионов фунтов. Однако бумаги до сих пор не подписаны, и, как оказалось, причина этой задержки в питомцах игрока.

В Саудовскую Аравию запрещено ввозить собак, кроме тех, которые предназначены для охраны, охоты или или помощи людям с ограниченными способностями. В семье Фабиньо живут два французских бульдога и, саудовские журналисты сообщают, что именно невозможность их ввоза стала причиной задержки.

Судя по всему, бразилец не подпишет контракт, пока он не будет уверен, что его питомцы смогут отправиться вместе с ним.

Ну а как можно расстаться с такими хорошими мальчиками?