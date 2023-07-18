Каким довольным он выглядит!

Роберто Фирмино открыл счет своих голов за «Аль-Ахли», дважды забив во время предсезонного товарищеского матча, закончившегося со счетом 18:0.

В конце прошедшего сезона бразилец покинул «Ливерпуль» после восьми прекрасных сезонов, наполненных трофеями. За время на «Энфилде» он заработал титулы победителя Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Кубка английской лиги, Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионат мира.

Но все хорошее подходит к концу, и Фирмино решил начать новую главу своей карьеры, подписав контракт с «Аль-Ахли». Фанаты саудовского клуба с нетерпением ждали экс-игрока «Ливерпуля», и он сразу же дал им повод для радости, забив дважды в своем дебютном матче

В среду «Аль-Ахли» разгромил (18:0) австрийский «Штухфельден», выступающий во втором дивизионе. Новая команда Фирмино вела уже 10:0 к концу первого тайма, а во второй половине матча голов стало почти вдвое больше.

Бразилец играл в атаке вместе с бывшей звездой «Бетиса» и «Сент-Этьена» Риадом Будебузом. Вскоре к ним может присоединиться алжирский вингер Рияд Марез, так как «Аль-Ахли» договорился с «Манчестер Сити» о выкупе игрока за 35 миллионов евро.

Остается только пожелать Бобби удачи на его пути.