Черная полоса продолжается.

Когда в 2018 году «Ливерпуль» выписывал из «РБ Лейпциг» за 60 млн евро хавбека Наби Кейта, мало кто мог предсказать, что его пятилетний отрезок будет настолько противоречивым.

Мышечные проблемы у гвинейца начались уже в первом сезоне и с каждым сезоном его состояние только усугублялось. Итого за весь контракт Кейта с «красными» у него собралось более двух десятков повреждений. Немудрено, что «Ливерпуль» решил не продлевать с ним контракт и отпустил свободным агентом.

Рискнуть решил немецкий «Вердер», который предложил футболисту трехлетний контракт. Бременцы в прошлом сезоне чуть было не вылетели из Бундеслиги и решили укрепить состав опытным, но часто недоступным игроком.

Клубные соцсети анонсировали Кейта на товарищеский матч против «Больденбурга».

Однако спустя несколько минут появилось сообщение, что игрок не выйдет на поле, так как получил «легкий удар по ноге». Скорее всего, это мера предосторожности и далеко идущие выводы делать рано, но Наби определенно нужно с этим что-то делать.