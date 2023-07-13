В грядущем сезоне Дарвин Нуньес будет выступать за «Ливерпуль» под 9-м номером!

Пресс-служба клуба подсуетилась и сделала симпатичный видеоанонс. Просто посмотрите на эти тарантиновские ракурсы.

Уругваец унаследовал «девятку» от Бобби Фирмино, который этим летом покинул «Энфилд». Дарвин прокомментировал смену игрового номера:

«Я очень счастлив взять 9-й номер, я очень горд. Надеюсь, что смогу носить его должным образом, как это делали предыдущие игроки. И я надеюсь, что это продлится еще много лет и принесет много радости».

Фанаты, которые уже купили новую футболку «красных» с именем Нуньеса и 27-м номером, смогут получить новую футболку Дарвина в обмен на старую.

Заслужил ли уругваец играть за «красных» под 9-м номером?