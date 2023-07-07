LFC 2020
Блог

Фирмино прибыл в Саудовскую Аравию: похоже, бразилец и сам не ожидал, что его встретит толпа болельщиков - те даже устроили давку😱😱😱

Клубы Клубы
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Чуть не задавили Бобби.

В среду «Аль-Ахли» объявил о переходе Роберто Фирмино. 31-летний бразилец подписал контракт до 2026 года. А сегодня легенда «Ливерпуля» прибыл в Саудовскую Аравию - болельщика были так рады бразильца, что чуть не нанесли ему травму.

В 25 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Ранее «Аль-Ахли» купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bayt1k@icloud.com
😂✊🏼👌👍👍 very good job
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий