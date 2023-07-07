Чуть не задавили Бобби.

В среду «Аль-Ахли» объявил о переходе Роберто Фирмино. 31-летний бразилец подписал контракт до 2026 года. А сегодня легенда «Ливерпуля» прибыл в Саудовскую Аравию - болельщика были так рады бразильца, что чуть не нанесли ему травму.

В 25 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Ранее «Аль-Ахли» купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.