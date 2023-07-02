«Вот почему». Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи объяснил, из-за чего он решил выступать на «Энфилде» под легендарной восьмеркой
Этого парня многое связывает с «красными».
Пару дней назад Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» активировал клаусулу Доминика Собослаи, и вот сегодня клуб официально объявил о трансфере полузащитника.
Венгр будет выступать на «Энфилде» под номером 8, который на протяжении десяти лет носил Стивен Джеррард. Этим летом восьмерка освободилась после ухода Наби Кейты.
В первом интервью клубному медиа Собослаи объяснил, почему он решил взять легендарный №8:
«У меня есть татуировка Стивена Джеррарда. Вот почему. Когда я был ребенком, честно говоря, я не смотрел так много футбола, но когда это была Лига чемпионов, я смотрел, и он был одним из лучших».
Венгерское издание Index сообщало, что у полузащитника на руке вытатуирована цитата, принадлежащая Джеррарду: «Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит». Однако нет никаких доказательств, что он действительно произносил эти слова.
Доминик должен стать отличным преемником легендарного Стиви Джи.
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