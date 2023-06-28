Упражнения дали свои результаты.

Буквально несколько минут назад мы увидели бесценное «Here we go» от Фабрицио Романо — Доминик Собослаи переходит в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы, не торгуясь, активировали клаусулу в размере 70 миллионов евро в последний день ее действия.

Собослаи блистал как во время своего пребывания в «Зальцбурге», так и в «Лейпциге». Он славится своим умением создавать моменты, контролем мяча, но в особенности он хорош в отборах, и причина этого кроется в его детстве.

В октябре 2022 года венгерское издание Telex рассказало об академии под названием Fonix, которую создали отцы Доминика и другого венгерского игрока Бендегуза Боллы. Через нее прошло множество венгерских игроков, в том числе и сам Собослаи.

Одно из упражнений, которое разработал отец полузащитника, заключалось в том, чтобы его сын держал в руках по мячу для гольфа для того, чтобы находить «идеальные технические решение», когда требуется выиграть мяч у соперника.

В статье поясняется:

«Мячи для гольфа служили для того, чтобы после неудачного приема мяча или при отборе игрок не использовал руки и не тянул соперника за футболку, а стремился к идеальным техническим решениям. Если посмотреть на конечный результат, то очевидно, что метод эффективен».

Учитывая, что 22-летний футболист является одним из самых технически одаренных полузащитников в мировом футболе, упражнения его отца, безусловно, оказали на него влияние.