От их плана в любом случае выиграет сам Фабиу.

Согласно информации от немецкого издания Bild, «РБ Лейпциг» все еще надеется в конечном итоге подписать Фабиу Карвалью на постоянной основе.

Немецкий клуб предпочитает не брать игроков в аренду без права выкупа, однако настойчивость «Ливерпуля» вынудила «Лейпциг» согласиться на такое условие. Теперь в немецкой команде надеются, что Карвалью, получив достаточно игрового времени в Германии, открыто выразит желание остаться после завершения сезона.

«Ливерпуль» может быть вполне доволен планом «Лейпцига» позволить Карвалью играть регулярно. Если 20-летний полузащитник проведет целый сезон в качестве игрока основы, он наберется опыта, а «красные» все же обладают первоочередным правом на футболиста.

В прошлом сезоне Карвалью провел всего 14 матчей в составе мерсисайдцев, из низ всего 3 в 2023 году.