Клоппу бы такой парень точно пригодился.

«Ливерпуль» начинает переговоры о трансфере Доминика Собослаи, который, по словам его бывшего тренера, «так же талантлив, как Эрлинг Холанд».

Дэвид Орнштейн из The Athletic заявил, что на этой неделе «красные» встречались с представителями 22-летнего полузащитника, чтобы обсудить потенциальный летний трансфер. В контракте игрока с «РБ Лейпциг» прописаны отступные в размере 70 миллионов евро.

Однако, хоть «Ливерпуль» уже начал изучать возможность подписания венгерского таланта, «в клубе есть понимание», что заключить сделку будет «очень сложно».

Возможно, мерсисайдцам стоит приложить больше усилий для осуществления этого трансфера, потому что бывший тренер «Лейпцига» и «Зальцбурга» Джесси Марш уверен, что Собослаи так же талантлив, как и феномен современного футбола Эрлинг Холанд.

В интервью официальному сайте Бундеслиги три недели назад, Марш, который тренировал Холанда в «Зальцбурге», а Собослаи в «Лейпциге», сказал:

«С учетом таланта не так много лучших игроков, которые могли бы играть на его позиции. Некоторые из них сильны, некоторые техничны, некоторые хороши тактически, а некоторые могут хорошо защищаться или много бегать. Однако Доминик особенный, потому что он сочетает в себе все эти навыки. Доминик так же талантлив, как и Эрлинг Холанд».

Как считаете, стоит за него побороться?