Скептически отнесся к информации.

Вчера агент ФИФА Марко Кирдемир выдал сенсационную информацию. На его взгляд, в мире есть еще один клуб (кроме «Мадрида»), который способен заплатить много денег за Килиана Мбаппе, и это «Ливерпуль». Причем назвал конкретную сумму − 250 млн евро.

Бывший игрок мерсисайдцев Хосе Энрике, который часто комментирует различные слухи в интернете, не смог сдержать свое удивление:

«Да ладно! Этот парень что-то курит? Мы даже не смогли заплатить 100 млн фунтов за Беллингема, а он нам был очень нужен».

Получается, что испанец довольно скептически отнесся к слухам про то, что владельцы «Ливерпуля» могут выложить огромную сумму за французского форварда «ПСЖ».

А вы бы хотели увидеть Мбаппе в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.