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«Этот парень что-то курит?» Экс-игрок «Ливерпуля» удивлен, что «красные» могут купить Мбаппе

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Скептически отнесся к информации.

Вчера агент ФИФА Марко Кирдемир выдал сенсационную информацию. На его взгляд, в мире есть еще один клуб (кроме «Мадрида»), который способен заплатить много денег за Килиана Мбаппе, и это «Ливерпуль». Причем назвал конкретную сумму − 250 млн евро.

Бывший игрок мерсисайдцев Хосе Энрике, который часто комментирует различные слухи в интернете, не смог сдержать свое удивление:

«Да ладно! Этот парень что-то курит? Мы даже не смогли заплатить 100 млн фунтов за Беллингема, а он нам был очень нужен».

Получается, что испанец довольно скептически отнесся к слухам про то, что владельцы «Ливерпуля» могут выложить огромную сумму за французского форварда «ПСЖ».

А вы бы хотели увидеть Мбаппе в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.

3 комментария

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vladimir.kostrichko
Думаю просто хотят поднять ценник....
Не если бы у Ливерпуля было бы нормальное руководство-они бы купили....Даже такое как у Тоттенхэма...
Просто к сожалению они просто могут,что и доить клуб ради инвестиции в свой долбаный бейсбол....
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artem ofruss
либо агенты поднимают цены на Мбаппе, либо Салах уезжает на заработки в Аравию за 500 млн
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Lord Baium
Ответ artem ofruss
либо агенты поднимают цены на Мбаппе, либо Салах уезжает на заработки в Аравию за 500 млн
И Мбаппе такой в ЛЕ будет бегать?)
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