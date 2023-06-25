Новичок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал, почему он не захотел взять футболку с номером 8 и выбрал №10.

Аргентинцу нравилась восмьерка, но он решил не брать ее из-за наследия – ведь этот номер носил Стивен Джеррард.

«Однажды я разговаривал со своим отцом, и он спросил меня, под каким номером я буду выступать за «Ливерпуль». Я знал, что есть несколько номеров, включая 10 и 8.

Футболка с номером 8 – очень важный номер в этом клубе из-за Джеррарда, поэтому я долго выбирал.

В итоге я выбрал 10, но 8 – это номер, который мне очень нравится, он имеет свою историю в этом клубе».