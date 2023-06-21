Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч вспомнил свое первое мерсисайдское дерби и слова, которые Стивен Джеррард сказал ему в автобусе. Крауч сыграл первое дерби против «Эвертона» в декабре 2005 года и забил один мяч – «Ливерпуль» победил 3:1.

«Сегодня я встретился со Стивеном Джеррардом, и мы обсуждали это, потому что я всегда помню, как Стиви сказал мне в автобусе: «Если ты забьешь в этом матче, болельщики всегда будут помнить об этом», – делится Крауч.

«То же самое было и в игре с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. Забив гол, я просто вспомнил тот разговор со Стиви и побежал к болельщикам. И это был великий момент для меня – забить в дерби Мерсисайда и забить в матче с «Юнайтед». Такие мелочи всегда будут в памяти».

За период в «Ливерпуле» Питер Крауч сыграл 134 матча и забил 42 мяча.