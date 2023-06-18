У сборной Германии наметился кризис прямо перед домашним Евро. В 2023 году Бундестим провела пять матчей, все они были товарищескими. Подопечные Флика победили Перу, вырвали ничью в матче против Украины, уступили Бельгии, Польше и Колумбии.

Результаты сборной беспокоят не только немецких болельщиков, но и журналистов. Есть мнение, что команде пора сменить главного тренера. Например, Маттиас Брюгельманн в колонке для газеты Bild призвал Немецкий футбольный союз «немедленно позвонить Клоппу».

Журналист Кристиан Фальк связался с агентом Юргена – Марком Косике, чтобы тот оценил возможность назначения своего клиента на должность главного тренера сборной. Информацию, которую получил Фальке, передает Фабрицио Романо:

«Агент Клоппа Марк Косике опроверг связь Юргена с должностью главного тренера сборной Германии: «У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть главный тренер. Сейчас для нас такой вопрос даже не стоит».

Так что Клопп остается в Англии, а Флик продолжает готовить Бундестим к домашнему Евро.