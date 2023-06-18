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«Он заботился обо мне». Наби Кейта дал первое интервью после ухода из «Ливерпуля» и вспомнил, каково ему было работать с Клоппом

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Футбол Футбол

Юрген верил до последнего.

Карьера Наби Кейты на «Энфиле» сложилась явно не так, как планировал игрок. Тем не менее, у полузащитника остались хорошие воспоминания о пребывании в «Ливерпуле», особенно о главном тренер Клоппе.

«Он очень хороший тренер и действительно хороший человек», — сказал в интервью Bild 28-летний игрок, который только что присоединился к «Вердеру» в качестве свободного агента.

«Всякий раз, когда я был травмирован, он заботился обо мне. Он постоянно говорил мне: «Ты сильный, никогда не сдавайся!» Это помогло мне. Несмотря на то, что из-за травм в «Ливерпуле» у меня дела пошли не так хорошо, я очень благодарен ему».

За пять лет в «Ливерпуле» Кейта сыграл 129 матчей во всех турнирах, в том числе всего 13 матчей в прошлом сезоне.

1 комментарий

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sinkindragon@gmail.com
мне кажется у него могло получиться как у Ван Перси в Арсенале , ведь и голландец сперва был завсегдатаем лазарета
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