Юрген верил до последнего.

Карьера Наби Кейты на «Энфиле» сложилась явно не так, как планировал игрок. Тем не менее, у полузащитника остались хорошие воспоминания о пребывании в «Ливерпуле», особенно о главном тренер Клоппе.

«Он очень хороший тренер и действительно хороший человек», — сказал в интервью Bild 28-летний игрок, который только что присоединился к «Вердеру» в качестве свободного агента.

«Всякий раз, когда я был травмирован, он заботился обо мне. Он постоянно говорил мне: «Ты сильный, никогда не сдавайся!» Это помогло мне. Несмотря на то, что из-за травм в «Ливерпуле» у меня дела пошли не так хорошо, я очень благодарен ему».

За пять лет в «Ливерпуле» Кейта сыграл 129 матчей во всех турнирах, в том числе всего 13 матчей в прошлом сезоне.